Сбербанк стал лидером на рынке POS – кредитования в онлайн

Наиболее востребованы онлайн-обучение, покупка электроники и абонементов в фитнес-клубы.

Сбер занял первое место по выдачам POS-кредитов онлайн в 2023 году и входит в топ-3 по общему объёму выданных займов на рынке POS-кредитования России. Такие данные приводит аналитическое агентство Frank RG.

Эти результаты во многом обусловлены динамичным развитием интернет-торговли и онлайн-обучения в период пандемии. По оценкам экспертов, ещё в 2021 году доля онлайн-продаж POS-кредитов составляла 33%, но при этом росла на 10 процентных пунктов каждый год, так что уже в конце 2023 года объёмы офлайн- и онлайн-рынка сравнялись.

За время вынужденной «удалёнки» кредиты на онлайн-образование стали более востребованы: их доля в кредитном портфеле банка увеличилась на 30%.

Ещё один популярный сегмент в POS-кредитовании — электроника. Чаще всего в кредит берут смартфоны Apple (iPhone 14 и 13) и телевизор Sber. В топ-10 также входят беспроводные наушники Apple и смартфоны различных брендов.

Кроме того, клиенты Сбера стали чаще интересоваться фитнесом: за год в кредит продано 20 тыс. абонементов. Самая дорогая покупка совершена в сервисе СберАвто: клиент приобрёл в кредит машину за 8 млн рублей. Больше всего товаров в одной корзине было у клиента, который приобрёл комплектующие для персонального компьютера в Мегамаркете (98 позиций).

«Рынок POS-кредитования в России формировался десятилетиями, а Сбер пришёл на него всего 5 лет назад, но даже за столь короткий срок нам удалось многого добиться. Инновационные, удобные и понятные россиянам решения позволили нам войти в число лидеров на новом для себя рынке. И все эти годы мы осознанно шли по пути цифровизации процессов, понимая колоссальный потенциал онлайн-кредитования. Результатом этой работы стало первое место Сбера по выдачам POS-кредитов в интернете по итогам 2023 года. Наша следующая цель — лидерство на всём рынке POS», — Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.

За год увеличились средний чек и срок кредитования, а также выросла доля женщин в клиентской базе. Средний чек покупки сейчас составляет 46 078 рублей, срок кредита — 21 месяц. 37% пользователей сервиса — это мужчины, 63% — женщины. Средний возраст заёмщика — 37 лет.

По количеству заявок на POS-кредиты лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская и Самарская области, Республика Татарстан.