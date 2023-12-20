Финам: Рубль может укрепиться в начале 2024 года

За прошедшую неделю курс доллара к рублю практически не изменился, оставшись в диапазоне 89,30-90,50. Однако в начале года, как считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко, у рубля есть шанс укрепиться.

В четверг, 14 декабря, прошла совмещенная прямая линия и итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Комментируя ситуацию с динамикой рубля, президент подчеркнул, что курс национальной валюты является плавающим, зависит от рыночных условий, в частности, цен на экспортные товары, а также растущего внутреннего спроса. Впрочем, на наш взгляд, более важным является другое высказывание президента: о том, что роль в стабилизации курса сыграл указ о репатриации валютной выручки, который, однако, носит временный характер. Таким образом, в очередной раз акцентируется внимание на том, что текущие меры вряд ли будут продлеваться, – это фактор в пользу дальнейшего ослабления национальной валюты.

В интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов отметил, что новая конструкция бюджетного правила предусматривает направление в ФНБ доходов от нефти при цене выше $60 за баррель, и менять это правило в ближайшее время не планируется. Также А. Силуанов заявил, что Минфин России не использует курс валюты для пополнения бюджета. Курс должен быть прогнозируемым для населения и участников ВЭД, отметил глава министерства.

Это заявление согласуется с комментариями зампреда Банка России Алексея Заботкина, который сообщил, что в I полугодии 2024 года регулятор может определиться с публикацией прогноза по курсу рубля.

– На наш взгляд, попытки повысить прогнозируемость в текущей турбулентности вряд ли увенчаются успехом. Комментируя возможность возврата курса доллара на отметку в 70 руб., А. Заботкин заметил, что это возможно только при значительном улучшении условий внешней торговли для России.

А. Заботкин подчеркнул, что «необходимо, чтобы условия внешней торговли для России были [не только] не хуже, чем они были в 2021 году, а, видимо, заметно лучше, чем они были в 2021 году». Речь не только о ценах, но и об объемах торговли».

– Полагаем, что при прочих равных условиях улучшение текущей ситуации возможно только за счет существенного роста цен на энергоносители, а вероятность такого роста в долгосрочной перспективе все же достаточно высокая, – считает эксперт «Финама». – Это в свою очередь может означать перспективы роста для курса рубля.

Фактором риска продолжает оставаться накопленная высокая рублевая инфляция, которая будет вести к снижению покупательской способности национальной валюты.

Аналитик «Финама» отмечает, что с технической точки зрения пара USD/RUB находится вблизи нижней границы ценового канала и чуть ниже уровня коррекции Фибоначчи 23,6%. Это означает, что быки снова могут попытаться перехватить инициативу, отправив пару к уровню 92 рубля за доллар. Однако потенциал роста может быть ограничен более сильным уровнем сопротивления близ отметки 92,50 пункта.