Губернатор Игорь Кобзев сделал ряд заявлений на своей пресс-конференции. Главное

На многочисленные вопросы журналистов об итогах 2023 года губернатор Иркутской области ответил 19 декабря. На встрече присутствовали более 80 представителей федеральных, региональных и районных средств массовой информации, а также блогеры и лидеры мнений. За 2,5 часа они задали главе региона более 20-и вопросов. Портал SIA.RU записал главные тезисы.

Фото: Андрей Фёдоров

Про аэропорт

Отвечая на уже ставший традиционным вопрос о судьбе строительства нового аэропорта, губернатор Иркутской области заявил о том, что готовится соглашение о передаче регионального авиаузла в федеральную собственность. Это позволит усилить финансирование проекта по строительству нового пассажирского терминала в Иркутске средствами из госказны. Реализация проекта намечена на 2024 год. На пресс-конференции было презентовано новое здание терминального комплекса.

Кроме того, смена собственника аэровокзального комплекса, по словам губернатора, сделает более реальными перспективы строительства нового аэропорта за пределами Иркутска.

Про энергодефицит

Ещё одно программное заявление касалось проблемы энергодефицита.

– Достигнуто соглашение о проведении конкурса на дополнительную генерацию в Иркутской области. В первом квартале 2024 года мы уже получим результат, какая компания, и какую генерацию – газовую, угольную – реализует в регионе до 2029 года, – сказал Игорь Кобзев.

Про газификацию

Этой темы касалось и заявление о газификации Усть-Кута. Соглашение об этом правительство Иркутской области подписало с компанией Газпром. Как отметил Игорь Кобзев, для города это сейчас самый важный проект, и он вызывает большую озабоченность главы региона:

– Для нас важно, чтобы первый блин не был комом: надо сделать хороший проект, качественно его реализовать и никого не забыть.

Кстати, по информации губернатора, Газпром же будет со следующего года заниматься автодорогой Жигалово – Качуг, которая уже стала притчей во языцех у жителей региона, которым приходится круглогодично пользоваться ею.

Фото: Андрей Фёдоров

Про туризм

Также важным событием для региона Игорь Кобзев назвал вхождение Иркутской области в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», направленный на стимулирование внутреннего туризма. Основные территории, которые будут развиваться в соответствии с проектом – Тальцы и Байкальск.

Про реконструкцию памятников

Отвечая на вопрос про восстановление исторических зданий, Игорь Кобзев подчеркнул, что этому направлению уделяется пристальное внимание. Так, в 2024 году начнётся реставрация здания Дома офицеров. Её планируют завершить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году.

Важной темой является реконструкция исторического здания Театра юного зрителя, которое сгорело в 2022 году. Часть его помещений находится в частной собственности, долгое время не удавалось договориться об их выкупе, это мешало проведению реконструкции. Глава региона рассказал, что в результате длительных переговоров собственники согласились продать помещения.

Фото: Андрей Фёдоров

Про телеграм-канал

Несмотря на плотный график глава региона старается находить время на чтение комментариев в своём телеграм-канале, а также отвечает на некоторые из них.

– Телеграм-каналы дают возможность быстро ориентироваться на те или иные события, а система социальной связи позволяет работать с жителями напрямую, погружаться в их проблемы, видеть, где необходимы индивидуальные решения, а что стало системным и нужно принимать меры не на уровне одного-двух человек, а более широко, – отметил Игорь Кобзев.

Новость дополняется