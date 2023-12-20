Правительство одобрило реформу сделок с крупными пакетами акций

Изменения направлены на защиту прав миноритариев, пишет РБК.

В правительстве поддержали реформу по защите миноритариев публичных акционерных обществ при поглощениях: законопроект Минэкономразвития о внесении изменений в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг» был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 18 декабря, сообщил РБК источник в комиссии и подтвердил собеседник в правительстве. Принятая правкомиссией версия законопроекта есть у РБК.

Принятие законопроекта повысит уровень защиты прав миноритарных акционеров при приобретении крупных пакетов акций, а также обеспечит баланс интересов всех участников процедуры, пояснил РБК через пресс-службу первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Банк России поддерживает необходимость реформирования порядка приобретения крупных пакетов акций и принимает активное участие в работе над соответствующим законопроектом, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. Законопроект «устраняет давно наболевшие проблемы, вызывавшие критику со стороны миноритарных акционеров», заявили в ЦБ. Его принятие «будет способствовать более высокой степени защиты их интересов, а значит, и повышению доверия инвесторов к инструментам российского рынка капитала».

Ранее СПБ Биржа представила стратегию разблокировки активов. Сроки реализации стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии №76А (31 января 2024 года) и будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с OFAC.

C момента введения санкций СПБ Банк и международные юристы вместе готовят для обращения в OFAC заявление, а также значительный пакет документов, который подтверждает отсутствие выгоды от разблокировки активов для подсанкционного юридического лица. В течение ближайшего месяца СПБ Банк будет осуществлять все необходимые шаги, направленные на установление взаимодействия с OFAC с целью обсуждения вышеуказанных механизмов разблокировки активов.