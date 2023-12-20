Производитель деревянных домов из Хомутово на четверть увеличил объём выпускаемой продукции благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Итоги активной фазы участия в национальном проекте «Производительность труда» подвела команда ООО «Горстрой» и эксперты Регионального центра компетенций. Главный результат — увеличение выработки в расчёте на одного сотрудника на 24%. То есть теперь предприятие может выпускать на четверть больше готовой продукции в сравнении с моментом вступления в нацпроект.

«Доля индивидуального жилья в совокупном объеме жилищного строительства показывает постоянный рост с 2016 года, в том числе наблюдается рост в направлении деревянного домостроения. Поэтому повышение производительности для таких предприятий, как «Горстрой», не только экономически важно для самой компании, но и имеет социальную значимость для всех жителей Иркутской области», — объясняет министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.

Наталья Гершун. Фото А. Федорова

Ключевые результаты ООО «Горстрой» по итогам активной фазы участия в нацпроекте, помимо роста выработки на 24%, — сокращение времени протекания производственного процесса на 33% и снижение объёмов незавершённого производства на 17%. Это значит, что процесс выпуска стал быстрее на треть, а в дополнение к этому единовременная загрузка цехов снизилась.

«Нацпроект и, в частности, инструменты бережливого производства, дают возможность взглянуть на привычные производственные процессы с новой точки зрения. Казалось бы, никто лучше собственника и коллектива не знает тонкости своего производства, но именно сторонний взгляд помогает выявить неочевидные проблемы. И дальше мы все вместе, эксперты РЦК и команда предприятия, находим пути их решения», — рассказывает руководитель Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Иркутской области» Андрей Савченко.

Согласно рейтингу участников проекта за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ, Иркутская область входит в группу лидеров. Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

Напомним, осенью число предприятий-участников нацпроекта в Иркутской области увеличилось до 60. Участие в национальном проекте для них является бесплатным.

Следить за событиями нацпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.