Цены на жилье за год выросли на 12%

В 2022 году темпы были сопоставимыми – +9,5%. Основной рост цен пришелся на вторую половину года. Собственники отреагировали на увеличение спроса и стали более активно повышать цены своих лотов. Кроме того, рост спроса сам по себе толкал цены вверх, т.к. быстрее с рынка уходили более дешевые лоты, а в продаже оставались более дорогие. Данные приводит Циан.

В конце года на рынке есть предпосылки для коррекции цен вниз (из-за подорожавшей ипотеки), но пока что этого не происходит. Несмотря на признаки охлаждения рынка (снижение спроса, более частое снижение цен в конкретных лотах), рост средних номинальных цен предложения по инерции пока что продолжается.

Максимальный рост средних номинальных цен предложения за год в Челябинске (+40%) – это укладывается в сложившийся в этом году тренд, что заметнее всего недвижимость дорожает в промышленных центрах. В лидерах также Махачкала, Тольятти, Новокузнецк, Кемерово, Саратов, Омск и Набережные Челны – во всех этих городах «квадрат» за год подорожал более, чем на 20%. Минимально увеличились цены в Сочи (+0,2%), Московской области (+3%), Москве и Санкт-Петербурге (по +5%) – т.е. в лидерах по уровню цен (эффект высокой базы мешает значительно увеличивать цены). Единственная локация, где средние номинальные цены предложения ниже, чем в прошлом году - Ленинградская область (-2%).