Попова посоветовала россиянам носить маски

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в стране не планируют вводить масочный режим и ограничений на период новогодних праздников и каникул. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

На 50 неделе 2023 года в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель вырос на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. В 41 регионе РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские.

«Не стоит забывать о мерах личной профилактики. Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов, – все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких от вирусов. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусных инфекций. В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 млн человек», – руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила.