Здание кинотеатра «Марат» реконструировали в Иркутске

Культурно-досуговый центр расположен на улице Рабочего Штаба. Сейчас учреждение готовят к открытию. Об этом рассказали в мэрии.

В здании разместят краеведческий отдел Централизованной библиотечной системы и филиал городского клуба «Любимовка». Иркутяне смогут заниматься рукоделием, музыкой, вокалом, танцами. Для проведения массовых мероприятий предусмотрен зал на 98 посадочных мест. В холле планируют организовывать художественные выставки.

Напомним, кинотеатр «Марат», построенный в 1937-1939 годах, является памятником архитектуры. В 2013 году здание выкупили в муниципальную собственность. При ремонте учитывалась его историческая специфика.