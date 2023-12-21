Аэропорт Иркутск передадут в федеральную собственность. Губернатор Игорь Кобзев – о судьбе авиаузла

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел традиционную итоговую пресс-конференцию. Отвечая на вопрос о судьбе строительства нового аэропорта, глава региона заявил о том, что готовится соглашение о передаче регионального авиаузла в федеральную собственность: «Это позволит усилить финансирование проекта по строительству нового пассажирского терминала в Иркутске средствами из госказны». Кроме того, смена собственника аэровокзального комплекса, по словам губернатора, сделает более реальными перспективы строительства нового аэропорта за пределами Иркутска. Портал SIA.RU записал самые важные цитаты Игоря Кобзева.

1. О передаче в федеральную собственность

Отвечая на вопрос журналистов, является ли стенд Иркутской области на ВДНХ – имиджевой историей или экономической, губернатор отметил, что стенд посетили многие известные люди. Например, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, глава Ростеха Сергей Чемезов и другие.

– Сегодня мы ведём переговоры с Ростехом по двум направлениям. Одно из них – возможность передачи нашего авиационного узла в федеральную собственность в рамках оперативного управления Ростеха. Я считаю, что это очень важное событие. Для региона важно, чтобы все инвесторы, которые будут заходить в этот проект, несли ответственность. Поэтому стенд – это и имиджевая, и экономическая история одновременно.

2. Об истории вопроса

Продолжая тему, губернатор пояснил, почему возникла необходимость передачи регионального авиаузла в федеральную собственность.

– У нас есть указ президента 2014 года. Там четко поставлены задачи – провести реконструкцию старого аэровокзального комплекса и построить новый. Мы предварительно понимаем, кто сегодня может построить новый аэропорт. Чтобы строить новый объект в Поздняково (24 км от Иркутска), нужна инфраструктура – строительство коммуникационных сетей, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и пр. По предварительным расчетам, на это необходимо 12,7 млрд рублей. Дороги еще не считали. Понимаем, что сумма будет еще больше.

3. О расширении авиационного узла

Сейчас региональное правительство сосредоточилось на модернизации действующего авиационного узла.

– Нам нужно расширить авиационный узел города Иркутска в сторону Байкала. Рядом есть земли сельхозназначения. Для того, чтобы перевести их в областную собственность, нужен как минимум год и широкий перечень обоснований. В целом, рассматривается вопрос вовлечения более 100 га земли федеральной собственности в развитие этого узла. Планируем построить новый аэровокзальный комплекс, рулёжные дорожки, места стоянок, чтобы заход был со стороны Байкала, а не со стороны города. Этот вопрос ключевой.

4. О строительстве нового терминала

Так выглядит проект нового терминала. Губернатор представил его во время пресс-конференции

Конкурс на строительство дополнительного терминала уже объявлен. По плану сдача планируется в октябре 2024 года.

– Это важное событие не только для туристов, но и для жителей Иркутской области. Также необходимо привести в порядок территорию, прилегающую к аэропорту. Мы должны её расширить, сейчас там всё время пробки, часть территории пойдёт на дополнительные парковочные места.

5. О возможностях

Без модернизации авиаузла будет сложно достичь цели по турпотоку, которая определена нацпроектом, – 3,6 млн туристов в год к 2030 году. А передача в федеральную собственность позволит привлечь в развитие авиационного узла федеральные земли, а также усилить финансирование проекта по строительству нового пассажирского терминала в Иркутске средствами из госказны.

– Работы много, чтобы достичь цели к 2030 году, мы готовы передать площадку, – резюмировал губернатор.

Он добавил, что такое решение даёт возможность строительства второй посадочной полосы, привлечение к проекту инвесторов, авиационных компаний.

– Сегодня государство даёт возможность получить под эти цели льготные кредиты. Это шанс для нас. Мы можем изменить ситуацию. Поздняково в перспективе будем также рассматривать, но в этом вопросе будет определяющей позиция Минобороны.