Суд обязал майнеров из Иркутской области вернуть 480 млн рублей в энергосистему

Отношения с недобросовестными добытчиками криптовалюты энергетикам приходится выяснять через суд. С начала года «Иркутскэнергосбыт» направил 794 исковых заявления. К ответственности привлекают тех, кто занимается предпринимательской деятельностью на неспециализированных площадках.

Самые распространенные случаи, где было выявлено майнинговое оборудование – балконы и подвалы многоквартирных домов, гаражи, подсобные помещения на территории приусадебных участков. Бывали даже случаи, когда технику находили в собачьих будках или загонах для животных.

Энергетики вынуждены выяснять отношения с майнерами в судах, так как эта деятельность в правовом поле пока не урегулирована. За пять лет «Иркутскэнергосбыт» направил в суд 1882 иска в отношении недобросовестных добытчиков криповалюты. По 1074 случаям суд признал правоту энергетиков. Остальные дела пока на рассмотрении в судах. Во всех случаях владельцам криптоферм делают перерасчет платы за потребленную электрическую энергию: со льготного тарифа, который применяется в расчетах при использовании ресурса на коммунально-бытовые нужды, на тариф коммерческий. По нему плата рассчитывается для всех предпринимателей. По уже вступившим в силу решениям «серые» майнеры должны вернуть в энергосистему почти 480 млн рублей. Эти деньги могли бы быть направлены на развитие электросетевого хозяйства в Иркутской области.

Как показывает практика – майнинговая деятельность в бытовых условиях небезопасна. Установка оборудования для майнинга в тех местах, где нет соответствующей инфраструктуры, приводит к печальным последствиям. Из-за высокой нагрузки на сети происходят перебои напряжения, отключения электроэнергии и пожары. Подтверждение тому, ЧП на минувших выходных. Пламя вспыхнуло в гараже, расположенном по Байкальскому тракту. Пожарные обнаружили на месте многочисленное обгоревшее специализированное оборудование для добычи криптовалюты. А происшествие на балконе многоквартирного дома в Иркутске спровоцировало лишь одно устройство. К счастью, обошлось без жертв. Собственникам теперь предстоит восстанавливать имущество.

Лучше всего – работать на опережение. Если вам стало известно о случаях, когда техника для майнинга установлена в домах, сообщайте об этом энергетикам по телефону Единого энергетического информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыта» 8-800-100-9-777, пишите на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru,а также в группах компании в социальных сетях «Свет38»: Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм. По всем случаям проводится комплексная проверка. Специалисты выезжают на места, делают замеры спец.техникой, анализируют потребление и многое другое. Сами жители в первую очередь должны обращать внимание на посторонний шум и вибрацию, следить за исправностью работы приборов учета. Если вы живете в многоквартирном доме, обращаться можно также в управляющую компанию.