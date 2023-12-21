Банк «Открытие» определил победителей второго розыгрыша повышенной ставки по акции «24% в 2024-м»

Состоялся второй розыгрыш повышенной ставки по акции «24% в 2024-м» в банке «Открытие». Его победителями стали 7999 вкладчиков.

37% победителей оформили депозит на 3 месяца, 43% — на полгода, 20% — на 11 или 12 месяцев. Победители второго розыгрыша получили различные надбавки от 0,5 процентного пункта до максимальной ставки 24% годовых.

Заключительный розыгрыш состоится 11 января 2024 года. В нем могут принять участие все клиенты, открывшие любой из трех депозитов банка «Открытие», - «Первый», «Хороший» или «Надежный» на любой срок на сумму до 3 млн рублей с получением процентов ежемесячно или в конце срока действия депозита.

Для 24 клиентов — главных победителей акции, доходность будет увеличена до 24% годовых. Еще 240 вкладчиков получат надбавку 6 процентных пунктов, 2,4 тысячи — 1 процентный пункт, 24 тысячи — 0,5 процентных пунктов. Для остальных клиентов повышение ставки составит 0,1 процентного пункта. Победителей определяет генератор случайных чисел.

Все вклады можно оформить онлайн в дистанционных каналах банка или в любом офисе «Открытия».

Подробнее узнать об условиях акции «24% в 2024-м» и подобрать наиболее подходящий вклад можно на сайте банка «Открытие».