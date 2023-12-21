Средний чек автокредита составил 1,51 млн руб. в ноябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,51 млн руб., сократившись на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре 2023 года – 1,56 млн руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в ноябре 2023 года, наоборот, существенно вырос – на 37,9% (в ноябре 2022 года – 1,09 млн руб.).

В ноябре 2023 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 26 регионах РФ, тогда как месяцем ранее – в 41 российском регионе. При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (2,03 млн руб.),

Московской обл. (1,82 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,77 млн руб.),

Краснодарском крае (1,64 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,63 млн руб.).

В свою очередь самое серьезное сокращение среднего чека автокредита продемонстрировали:

Алтайский край (-10,3%),

Чувашская Республика (-8,2%),

Самарская обл. (-8,1%),

Нижегородская обл. (-6,8%),

Оренбургская обл. (-6,6%).

Единственными регионами из топ-30, в которых средний размер автокредитов, напротив, немного вырос, оказались:

Ростовская обл. (+1,3%),

Саратовская обл. (+1,1%),

Челябинская обл. (+0,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в ноябре снизился на 0,9% и 3,7% соответственно.

«Средний чек автокредита рос большую часть этого года, а в последние несколько месяцев стабилизировался на уровне 1,5 миллионов рублей, немного снизившись в ноябре, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что после пиковых значений лета этого года, в осенний период выдача автокредитов также сократилась. Во многом некоторому охлаждению рынка автокредитования, на наш взгляд, способствует насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году. Также не стоит сбрасывать со счетов рост ключевой ставки Банка России и, соответственно, ставок по автокредитам в последние месяцы. При этом банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл».