Российские банки вновь повышают ставки по краткосрочным вкладам

После пятого подряд повышения ключевой ставки ЦБ с 15 до 16% годовых российские банки подняли ставки по рублевым депозитам, в том числе самым популярным у населения краткосрочным вкладам сроком на три и шесть месяцев.

О повышении ставок по краткосрочным вкладам сообщили практически все крупнейшие банки страны. В частности, банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) установил повышенные ставки по своим рублевым депозитам. Увеличение составило один процентный пункт.

По оценке ВТБ, по итогам текущего года портфель рублевых накоплений физических лиц (вклады, накопительные и текущие счета) на рынке приблизится к 40 трлн рублей.