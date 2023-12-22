Кобзев: «Надо вводить приоритет подключения объектов к электроснабжению»

«Иркутская область стала энергодефицитным регионом», – заявил губернатор Игорь Кобзев. На итоговой пресс-конференции он ответил, насколько остро стоит проблема, есть ли угроза реализации крупных инвестиционных проектов, вводу промышленных объектов, строительству жилья, и как она решается?

«Ждём конкурс»

Глава региона подтвердил, Иркутская область попала в энергодефицитные регионы. По его мнению, в первую очередь дефицит возник из-за майнинга.

– Оцениваем дефицит в 1000 МВт. С учётом стратегии экономического развития Иркутской области до 2036 года мы планировали привлечь в регион инвесторов с объёмом потребления более 1000 МВт. Мы подготовили ряд обращений в правительственные структуры и уже принято решение о проведении конкурса на дополнительную генерацию в Иркутской области. В первом квартале 2024 года мы уже получим результат, какая компания, и какую генерацию – тепловую, газовую или гидро – реализует в регионе до 2029 года.

«Расставляем приоритеты»

Строительство новой генерации потребует инвестиций.

– Для нас важно, чтобы построенные мощности были использованы в приоритетном порядке для жилищного, социального и инвестиционного строительства, а не для майнинга. Если, конечно, майнинг признают экономическим видом деятельности, который представляет инвестиционный интерес для РФ, тогда будем рассматривать и его. Но пока этого нет, – пояснил губернатор.

По его оценке, на майнинг в Иркутской области уходит более 800 МВт.

– Планируем заключить соглашение с Иркутской электросетевой компанией, чтобы инвестпрограмма по модернизации электросетевого хозяйства шла в приоритетном порядке на развитие жилищной, социальной и инвестиционной инфраструктуры. Мы хотим исключить майнинг.

«Узких мест много, но надо договариваться»

Аномальные холода в очередной раз выявили узкие места в электроснабжении Иркутской области. В регионе в декабре был обновлён рекорд энергопотребления.

– Жители не должны страдать. Мы сейчас активно проводим встречи с жителями трёх районов – Иркутского, Усольского и Шелеховского, там требуется особая детализация всех процессов электроснабжения. На этой неделе завершаем обследование, на следующей неделе хотели бы провести конференцию с участием сетевых компаний, муниципальных образований.

По словам губернатора, нужно ответить на несколько вопросов, которые ему чаще всего задают жители региона, в том числе из-за серого и белого майнинга.

– Вопрос первый: если снижается напряжение, будет ли снижаться стоимость оплаты услуг за электроснабжение? Вопрос второй: если произошли аварийные скачки напряжения и выход из строя бытовых приборов, будет ли компенсация или восстановление этих приборов? Вопрос третий: как исключить подключение майнинга там, где идёт модернизация электросетевого хозяйства в рамках инвестпрограммы?

Губернатор признаёт, что есть проблемы и со стороны потребителей, и со стороны муниципалитетов.

– Есть превышения лимитов со стороны потребителей, потому что многие используют электроприборы для отопления. Но в тоже время у жителей должна быть гарантия, если они подключили 15 КВт и оплатили услугу, то они её должны получить. Если произошла дополнительная нагрузка по их вине, то они тоже должны нести за это ответственность.

Есть серьёзные недостатки и в схемах территориального планирования.

– Корни проблемы уходят в 2014 год, когда земли сельхозназначения вошли в состав населённых пунктов, – пояснил глава регион. – Сегодня этим воспользовались, идёт хаотичная застройка территорий, прилегающих к Иркутску. Мы в апреле прошлого года говорили, что муниципалитеты должны принять схемы планирования застройки территории, с этим есть проблемы.

Глава региона отметил, что хитросплетений между разными участниками много, но надо договариваться о взаимодействии.

– Мы планируем заключить соглашения с муниципалитетами, управляющими компаниями, энергетиками, чтобы исключить спорные моменты. Надо наводить порядок в этом вопросе.