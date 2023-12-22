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Банк «Приморье» открыл четвертый офис в Москве

Новое московское отделение начало работу с 19 декабря по адресу ул. Тестовская, д.1, помещение 35. Офис располагается в самом центре деловой среды столицы - в 5 минутах ходьбы  от Москва-Сити, в здании метрополитена станции «Международная».

«Локация офиса выбрана неслучайно – учтены пожелания постоянных клиентов. В целом повышение доступности наших банковских услуг в Москве  –  одна из стратегических задач Банка «Приморье».  Валютообменные операции – это самые востребованные финансовые  услуги у наших столичных клиентов, а это значит, что мы должны быть максимально доступны и комфортны», - сообщил  Демид Зиненко, руководитель дирекции по  Западному региону.

На протяжении многих лет, основываясь на прочных экономических международных связях, Банк «Приморье» предлагает одни из лучших курсов на иностранную валюту.  Обменять  можно не только доллары и евро, но и популярные на финансовом рынке сейчас китайские юани,  японские йены, корейские  воны, тайские  баты,  вьетнамские донги, гонконгские доллары, а также и канадские доллары.

В Москве офисы расположены по адресам:

•  г. Москва, ул. Тестовская, д.1, помещение 35 (ст. метро Международная)
пн – пт  10:00 - 20:00
суббота 10:00 - 17:00
• г. Москва, ул. Земляной Вал, 7 (ст. метро Курская)
• г. Москва, ул. Усачева, 35 строение 1 (ст. метро Спортивная)
• г. Москва, ул. Новинский бульвар, 12 (ст. метро Смоленская)


/ Сибирское Информационное Агентство /
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