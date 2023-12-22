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Банк «Солидарность» запускает вклад «Праздничный» со ставкой 16,2%

Банк «Солидарность» сообщил о повышении ставок по вкладам.

– С 20 декабря 2023 года АО КБ «Солидарность» повышает ставки по действующим вкладам и запускает новый вклад «Солидарность. Праздничный». Размер ставки по нему  составляет 16,2 % годовых, срок вклада – 181 день. Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей, максимальная сумма вклада – 10 000 000 рублей, – говорится в сообщении банка. 

Актуальную информацию можно найти на сайте

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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