Дальневосточный банк – в ТОП-30 по сумме займов ИП в 2023 году

Дальневосточный банк вошёл в ТОП-30 банков с крупнейшим портфелем займов ИП в 2023 году. Также финансовое учреждение вошло в ТОП-10 по приросту суммы займов ИП за октябрь 2023 года по версии сервиса Brobank.ru. Рейтинги построены аналитиками на основе данных из отчетности финансовых учреждений страны, которые опубликованы на сайте Банка России и ежемесячно обновляются.

Показатели складываются из:

· Кредитов ИП с разным сроком действия договора.

· Овердрафтов.

· Приобретенных прав требования по ранее выданным займам предпринимателям.

· Прочих средств, предоставленных ИП.

Важно, что при составлении рейтинга учтены только долговые обязательства, которые гасятся своевременно.

«Кредитование индивидуальных предпринимателей – отдельный большой блок в нашей работе. Мы уделяем много внимания тому, чтобы обеспечить нашим клиентам удобные условия и сделать наши услуги максимально выгодными для клиента. Наши программы постоянно совершенствуются, и в активе остаются только самые актуальные предложения. В их числе стабильно присутствуют льготные и субсидированные программы кредитования», - прокомментировал Георгий Бибаев, начальник управления маркетинга АО «Дальневосточный банк».