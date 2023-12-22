Новости

Дальневосточный банк – в ТОП-30 по сумме займов ИП в 2023 году

Дальневосточный банк вошёл в ТОП-30 банков с крупнейшим портфелем займов ИП в 2023 году. Также финансовое учреждение вошло в ТОП-10 по приросту суммы займов ИП за октябрь 2023 года по версии сервиса Brobank.ru. Рейтинги построены аналитиками на основе данных из отчетности финансовых учреждений страны, которые опубликованы на сайте Банка России и ежемесячно обновляются.

Показатели складываются из:

·         Кредитов ИП с разным сроком действия договора.

·         Овердрафтов.

·         Приобретенных прав требования по ранее выданным займам предпринимателям.

·         Прочих средств, предоставленных ИП.

Важно, что при составлении рейтинга учтены только долговые обязательства, которые гасятся своевременно.

«Кредитование индивидуальных предпринимателей – отдельный большой блок в нашей работе. Мы уделяем много внимания тому, чтобы обеспечить нашим клиентам удобные условия и сделать наши услуги максимально выгодными для клиента. Наши программы постоянно совершенствуются, и в активе остаются только самые актуальные предложения. В их числе стабильно присутствуют льготные и субсидированные программы кредитования», - прокомментировал Георгий Бибаев, начальник управления маркетинга АО «Дальневосточный банк».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
«Есть сбыт – есть рост». Как местные производители развивают родное дело благодаря «Слате»
СТМ идут на восток
Юлия Климова: «Будем расти вместе»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес