Примсоцбанк предлагает кэшбэк 5% при оплате кредитной картой

В рамках акции «Время выбирать подарки» держатели всех кредитных карт Примсоцбанка могут получить кэшбэк 5%. Для этого необходимо с 18.12 по 31.12.2023 оплачивать товары и услуги в категориях:

· Одежда и аксессуары для мужчин (МСС 5611)

· Одежда для женщин (МСС 5621)

· Одежда для детей (МСС 5641)

· Одежда для всей семьи (МСС 5651)

· Бытовая технику (МСС 5722)

· Бытовая электроника (МСС 5732)

· Фототехника и сопутствующие товары (МСС 5946)

· Продажи средств связи (МСС 4812)

· Спорттовары (МСС 5941)

· Комиссионные товары (МСС 5931)

· Открытки, подарки и сувениры (МСС 5947)

· Одежда для активного отдыха и спорта (МСС 5655)

· Игрушки и детские товары (МСС 5945)

Кэшбэк начисляется по операциям, проведенным в период с 18.12.2023 по 31.12.2023 включительно. Максимальная сумма кэшбэка - 3000 рублей. Кэшбэк будет зачислен до 31.01.2024 года.

– Если у вас еще нет кредитной карты от Примсоцбанка, подайте заявку прямо сейчас и участвуйте в акции «Время выбирать подарки». Начисление происходит за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке, – говорится в сообщении банка.

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.