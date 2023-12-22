Примсоцбанк предлагает кэшбэк 5% при оплате кредитной картой

В рамках акции «Время выбирать подарки» держатели всех кредитных карт Примсоцбанка могут получить кэшбэк 5%. Для этого необходимо с 18.12 по 31.12.2023 оплачивать товары и услуги в категориях:
· Одежда и аксессуары для мужчин (МСС 5611)
· Одежда для женщин (МСС 5621)
· Одежда для детей (МСС 5641)
· Одежда для всей семьи (МСС 5651)
· Бытовая технику (МСС 5722)
· Бытовая электроника (МСС 5732)
· Фототехника и сопутствующие товары (МСС 5946)
· Продажи средств связи (МСС 4812)
· Спорттовары (МСС 5941)
· Комиссионные товары (МСС 5931)
· Открытки, подарки и сувениры (МСС 5947)
· Одежда для активного отдыха и спорта (МСС 5655)
· Игрушки и детские товары (МСС 5945)
Кэшбэк начисляется по операциям, проведенным в период с 18.12.2023 по 31.12.2023 включительно. Максимальная сумма кэшбэка - 3000 рублей. Кэшбэк будет зачислен до 31.01.2024 года.
– Если у вас еще нет кредитной карты от Примсоцбанка, подайте заявку прямо сейчас и участвуйте в акции «Время выбирать подарки». Начисление происходит за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке, – говорится в сообщении банка.
Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.