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Примсоцбанк предлагает кэшбэк 5% при оплате кредитной картой

В рамках акции «Время выбирать подарки» держатели всех кредитных карт Примсоцбанка могут получить кэшбэк 5%. Для этого необходимо с 18.12 по 31.12.2023 оплачивать товары и услуги в категориях:

·        Одежда и аксессуары для мужчин (МСС 5611)

·        Одежда для женщин (МСС 5621)

·        Одежда для детей (МСС 5641)

·        Одежда для всей семьи (МСС 5651)

·        Бытовая технику (МСС 5722)

·        Бытовая электроника (МСС 5732)

·        Фототехника и сопутствующие товары (МСС 5946)

·        Продажи средств связи (МСС 4812)

·        Спорттовары (МСС 5941)

·        Комиссионные товары (МСС 5931)

·        Открытки, подарки и сувениры (МСС 5947)

·        Одежда для активного отдыха и спорта (МСС 5655)

·        Игрушки и детские товары (МСС 5945)

Кэшбэк начисляется по операциям, проведенным в период с 18.12.2023 по 31.12.2023 включительно. Максимальная сумма кэшбэка - 3000 рублей. Кэшбэк будет зачислен до 31.01.2024 года. 

– Если у вас еще нет кредитной карты от Примсоцбанка, подайте заявку прямо сейчас и участвуйте в акции «Время выбирать подарки». Начисление происходит за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке, – говорится в сообщении банка.

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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