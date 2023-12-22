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«Цифра банк» запускает новый вклад «Первый-Прайвет» под 14,3%

«Цифра банк»* 20 декабря 2023 года запускает новый вклад «Первый-Прайвет» для клиентов физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.

– Процентная ставка по вкладу «Первый-Прайвет» составляет 14,30% годовых в рублях. Вклад открывается на 180 дней, предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. Проценты выплачиваются ежемесячно в дату, соответствующую дате открытия счета вклада. Минимальная сумма размещения составляет 1,5 млн рублей. В случае досрочного расторжения вклада, процентная ставка для клиентов, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING, составляет 10,5%, – говорится в сообщении банка.

С более подробной информацией по тарифу «Первый-Прайвет» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке: https://cifra-bank.ru/deposits/

* «Цифра банк» — коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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