Акции «Рольфа» передали Росимущества

Основателя компании Сергея Петрова подозревают в незаконном выводе 4 млрд руб. за рубеж. Сейчас он в международном розыске. Об этом пишет РБК.

Президент Владимир Путин подписал указ, которым передал под временное управление Росимущества акции компании «Рольф». Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о 660,7 млн обыкновенных акций «Рольфа», принадлежащих Delance Limited, и 15 198 обыкновенных акциях «Рольфа», принадлежащих «Рольф Моторс», о 99% ООО «Рольф Моторс», принадлежащих акционерному обществу «Рольф», и об 1% в обществе «Рольф Моторс», принадлежащем акционерному обществу Delance Limited, говорится в документе.

Ранее стало известно, что 330 млрд рублей потрачено на покупку новых автомобилей в РФ в ноябре. «Открытие Авто» и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость по итогам ноября 2023 года. Согласно результатам исследования, в последний месяц осени россияне потратили на покупку новых машин 329,7 млрд рублей.

Это на 3% меньше, чем месяцем ранее (в октябре – 339,7 млрд руб.), но в 2,7 раза выше уровня годичной давности (в ноябре 2022-го – 121,5 млрд руб.). При этом в ноябре был установлен очередной рекорд по объему затраченных средств на покупку китайских автомобилей – их доля составила около 65%. Всего же за 11 месяцев на покупку новых машин в РФ было потрачено 2,75 трлн рублей, и при сохранении текущей тенденции, вероятно, что финансовая емкость рынка установит новый рекорд, превысив показатели 2021 года.