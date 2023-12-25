«Готовим новый жилой проект в Иркутске» – Екатерина Прядко, Грандстрой

«2023 год сложился очень ярко и нетипично на рынке недвижимости», – сообщила SIA.RU генеральный директор СЗ «Грандстрой» Екатерина Прядко. Подводя итоги года, она рассказала, что компания готовится сдать свой знаковый жилищный проект, а также объявить о старте нового.

– Высокий интерес к покупке недвижимости летом и ажиотажный всплеск осенью были вызваны изменениями условий льготного ипотечного кредитования. Мы очень рады, что благодаря государственной поддержке большое количество наших клиентов смогли позволить себе более просторные квартиры, ведь мы строим не просто квадратные метры, а создаем новые сценарии для современной и комфортной жизни в наших жилых комплексах. Например, в СОЮЗ ПРИОРИТИ мы построим для резидентов соседский центр, в котором будут расположены коворкинг, детская игровая и фитнесрум, что позволит резидентам, не покидая своего дома, жить полной жизнью, легко и комфортно решать разнообразные задачи.

Она добавила, что уходящий год запомнился профессиональными победами. В 2023-м проекты компании ГРАНДСТРОЙ заняли первые места в рейтинге ЕРЗ, СОЮЗ ПРИОРИТИ стал лучшим комплексом-новостройкой в Иркутске, а компания стала первой в Иркутской области по потребительским предпочтениям и заняла пятое место среди всех застройщиков Российской Федерации.

– В преддверии Нового года мы стремимся сдать в эксплуатацию СОЮЗ ПРИОРИТИ. После новогодних праздников будем рады презентовать этот проект, который точно отличается от того, что строили раньше. Что ждём от 2024? Мы готовим для Иркутска новый прогрессивный проект, который задаст очередную высокую планку на рынке недвижимости, подтвердит наш профессионализм, станет визитной карточкой города и его украшением.