В Иркутске создан Правовой институт майнинга и криптовалюты

Первый Правовой институт майнинга и криптовалюты создали в Иркутске. Об этом рассказал профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Сергей Шишкин, который является учредителем организации.

«Необходимость создания такого исследовательского центра объясняется тем, что Иркутск называют столицей российского майнинга. Этот вид деятельности значительно влияет на экономические, энергетические, экологические, правовые промышленные, а в конечном счете и социальные процессы в регионе и стране», – отметил юрист.

Он также добавил, что изучение в разных аспектах процессов добычи криптовалюты позволит объективно оценить последствия юридических лиц и населения с точки зрения логистики, энергообеспечения, промышленного майнинга, использования искусственного интеллекта.

Правовой институт майнинга будет взаимодействовать с органами государственной власти, местного самоуправления, энергетическими компаниями, ассоциациями промышленного майнинга и всеми заинтересованными лицами.

«В итоге изучение правовых вопросов майнинга и оборота криптовалюты обеспечит стране технологический суверенитет, прозрачность налогообложения, устойчивость принципов законодательного регулирования и экономическое развитие», – резюмировал спикер.