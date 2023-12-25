2023 год в Иркутске был очень насыщен бизнес-мероприятиями

После ковида поменялось мышление и подход к бизнесу, нет больших ожиданий и планов, при этом всё стало стремительным, решения приходится принимать очень быстро, поделилась мнением продюсер, эксперт в области событийного маркетинга Ксения Пономарёва. В интервью SIA.RU она рассказала об итогах и трендах 2023 года, а также поделилась планами на будущее.

Ксения Пономарёва

Об итогах: «После 2022 чувствуем подъем»

– Мы стали более гибкими в своих бизнес-задачах и научились находить новые ниши, придумывать новые продукты для наших клиентов. Горизонт планирования сократился до 3-4 месяцев максимум. Одно могу отметить точно, 2023 год был очень активным с точки зрения мероприятий, бизнес-событий. После 2022 года мы чувствуем подъем в нашей сфере и это, конечно, радует. Однако количество частных событий сократилось значительно. Можно сказать, что сейчас очень активный событийный маркетинг реализуют государственные компании и крупный бизнес.

У предпринимателей появился запрос на качественное маркетинговое сопровождение. Думаю, это связано с тем, что нужно очень оперативно и быстро отстраиваться от конкурентов, уметь вовремя перестроиться и предложить лучшее решение на рынке. Времени на раскачку практически нет, горизонт планирования значительно сократился, стратегии у бизнеса поменялись. Все стало очень стремительным, быстрым.

О возможностях: «Выходим в новые ниши»

– Для меня знаковым событием в этом году стало проектирование современного детского госпиталя в Иркутске. Мы гуляли по виртуальному зданию, палатам, операционным и видели, какой продвинутой будет детская медицина. Это огромный вклад в будущее не одного поколения наших детей. И быть причастной к такому проекту – большая честь и ответственность.

Для нашего агентства значимым стал выход на новый рынок – это развитие территорий и проектирование общественных объектов. Мы почти 15 лет работаем в секторе событийного маркетинга и уже досконально изучили психологию потребителя, чтобы уметь качественно применять эти знания в работе с заказчиками. Создавать объекты для людей, наполненные смыслами, и главное – не терять при этом характер местности – это сложно, но и очень заряжает.

О трендах: «Время создавать свое»

Ксения Пономарёва подчеркивает важный тренд, который набирает силу в России, – это желание создавать «своё», создавать российские бренды.

– Мы перестали копировать, мы стали создавать свое и это «свое» стало модным, востребованным продуктом. Наша Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров провела две выставки предметного дизайна в городе, а предметы с наших выставок выставлялись на крупнейшей российской выставке современного искусства Cosmoscow, а в июле мы взяли серебро в очень престижном конкурсе предметного дизайна в Италии – A’DESIGN.

Мы видим, как набирают силу российские бренды, расширяется понимание русского стиля, и я очень надеюсь, что это тенденция сохранится. И будущие объекты, особенного в туристическом секторе, будут спроектированы уже с учетом нашего культурного кода.

Я бы рекомендовала компаниям держаться этого вектора, чтобы быть на шаг впереди своих конкурентов. Креативная экономика набирает обороты, это тренд будущего – ты либо идешь в этом потоке, либо будешь в числе догоняющих. Влиться будет очень сложно.

О планах: «Жду стабильности»

– Что жду от 2024? Хочется, чтобы наступила хоть какая-то стабильность, а мы сможем обустроиться вокруг этих обстоятельств и найти возможности для жизни, роста, планирования. Слишком много переменных в последние годы, поэтому хочется немного расслабиться и спланировать своё время так, чтобы иметь хоть какую-то гарантию того, что сможешь реализовать эти планы.