Банк «Открытие» объявил о запуске программы поддержки продаж марки BAIC

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и дистрибьютор автомобилей BAIC объявили о запуске программы поддержки продаж. Теперь клиенты банка могут получить выгоду до 170 000 рублей при покупке самых популярных моделей бренда в кредит.

Выгода предоставляется при условии приобретения автомобиля в кредит по любой программе банка «Открытие». Программа поддержки от дистрибьютора распространяется на все комплектации компактного седана BAIC U5 Plus и компактного кроссовера BAIC X35.

Выгода в 100 тысяч рублей доступна в дилерской сети марок по России, за исключением Калининградской области, где она увеличена до 170 тысяч рублей.

В рамках залогового автокредитования клиенты банка «Открытие» могут получить финансирование на новые автомобили BAIC на сумму до 12 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0%.

Базовая процентная ставка по кредитной программе составит от 18,4%. При этом заемщик может получить дисконт к ставке в 10% при подключении услуги «Ставка автомобилиста». Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.