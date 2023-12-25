Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов в юанях

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга десять самых выгодных предложений по вкладам в юанях в декабре 2023 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В десятке лучших депозитных продуктов декабря – срочный вклад Уралсиба «Доход» в юанях.

В ходе исследования эксперты проанализировали текущие условия вкладов в юанях во всех банках страны в декабре 2023 года и определили 20 наиболее выгодных вкладчикам вариантов. При подготовке рейтинга аналитики портала обращали внимание не только на величину процентной ставки, но и на такие параметры вклада как минимальная сумма и срок, возможность капитализации процентов, порядок пополнения или расходования средств, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия с конвертацией в рубли, дополнительные возможности для вкладчиков, а также ряд других критериев.

Недавно Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на всех сроках размещения, а также ввел новый срок – 91 день. Теперь ставки по вкладам вида «Доход» в юанях, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада составляют 1,75 – 4% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов. Вклады вида «Доход» можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Банка Уралсиб. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 CNY. Также в банке можно открыть накопительный счет в юанях с доходностью 0,01 – 0,9% – в зависимости от суммы минимального остатка на счете и пакета услуг.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».