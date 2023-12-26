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АТБ увеличил ставки по вкладам до 16%

Азиатско-Тихоокеанский банк повысил доходность вкладов. Ставка по некоторым продуктам выросла до 16%.

Максимальная ставка 16% – у вклада «Добро пожаловать» на 182 дня. Она действует в первые 90 дней будет, а начиная с 91 дня составит 13%. Это предложение действует для клиентов, которые впервые открывают вклад в АТБ, а также не имеющих вклада или накопительного счёта в банке с 1 января 2022 года. Вклад можно пополнить в течение первые 90 дней.

В линейке «АТБ. Вклад» самая высокая ставка – 14,7% – у депозита «АТБ. Вклад Онлайн» без пополнения и снятия при сроке 92, 122 или 182 дня.

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Напоминаем, что теперь «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» можно открыть на срок 62 дня. Максимальная ставка для этого продукта – 14,4%.

Также клиенты могут оформить «АТБ. ВИП. Вклад» на сумму от 7 млн рублей по ставке до 14,8% годовых.

Рассчитать доходность вклада или накопительного счета можно на сайте банка. Все вклады и накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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