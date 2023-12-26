Olkhon Ice Fest представит Иркутскую область на фестивале ледовой скульптуры в Китае

Со 2 по 3 января в г. Цзямусы провинции Хэйлунцзян состоится Первый Китайско-Российско-Монгольский международный форум индустрии культуры, льда и снега и международная выставка ледовой скульптуры. Мероприятие станет площадкой-спутником крупнейшего в мире Международного ледового и снежного фестиваля в Харбине.

Мастера Olkhon Ice Fest Роман Веснин и Илиан Павлов и их произведение станут участниками выставки ледовой скульптуры. Кроме иркутян, Россию на конкурсе представляют команды из Томска, Екатеринбурга, Якутска и Хабаровска. В церемонии открытия 21-го Цзямуского «Снежного фестиваля Зима Восточного полюса Саньцзян» принимают участие команды с более 10 стран Европы и Азии.

«Приглашение к обсуждению вопросов взаимовыгодного сотрудничества в области культуры, образования, туризма и международных проектов в сфере ледового искусства на крупном форуме показывает, что Olkhon Ice Fest уже приобрел достаточную известность как новый центр ледового искусства, — отметил директор Olkhon Ice Fest Семен Майор. – Мы в феврале 2024 года с радостью примем у себя на Ольхоне монгольских и, возможно, китайских мастеров. Инициированный и организованный китайской стороной визит иркутян позволит показать наше ледовое искусство, установить новые связи в области культуры и туризма, а также вживую увидеть все великолепие Международного ледового и снежного фестиваля в Харбине».

Справка:

Olkhon Ice Fest — праздник ледового искусства на Байкале, фестиваль ледовой скульптуры проводится на берегу острова Ольхон с 2020 года. Уже в первый год Olkhon Ice Fest стал победителем Russian Event Awards 2020 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». Olkhon Ice Park — единственный в России интерактивный парк монументальной ледовой скульптуры, созданный по технологии ледопластики, техники, где мастер следует за природой.

Даты проведения Olkhon Ice Fest-2024: 15 февраля-15 марта.

Международный ледовый и снежный фестиваль в Харбине проводится с 1963 года и является одним из четырех крупнейших в мире фестивалей льда и снега, наряду с японским фестивалем снега в Саппоро, канадским зимним карнавалом в Квебеке и норвежским лыжным фестивалем. Харбин, столица провинции Хэйлунцзян в Китае, является одним из центров ледяной и снежной культуры в мире. Фестиваль традиционно начинается 5 января и длится месяц.