Автокредитов на 1,13 трлн рублей выдано в России с начала 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-ноябре 2023 года было выдано автокредитов на сумму 1,13 трлн руб. или на 87,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-ноябре 2022 года – 0,60 трлн руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в 2022 году.

При этом по сравнению с 11 месяцами 2021 года данный показатель вырос менее существенно – на 10,9% (в январе–ноябре 2021 года – 1,02 трлн руб.). Таким образом, несмотря на некоторое сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы по сравнению с «рекордной» первой половиной текущего года, ее уровень, тем не менее, все равно значительно выше, чем в 2021-2022 гг.

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-ноябре 2023 года отмечен в:

Москве (102,3 млрд руб.),

Московской обл. (79,2 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (67,9 млрд руб.),

Краснодарском крае (52,8 млрд руб.),

Республике Татарстан (51,0 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-ноябре 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Чувашская Республика (+122,8%),

Белгородская обл. (+118,6%),

Ростовская обл. (+110,3%),

Республика Татарстан (+105,7%),

Республика Башкортостан (+102,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 60,3% и 70,1% соответственно.

«Помимо эффекта низкой базы столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом стоит отметить и рост среднего чека автокредита из-за увеличения стоимости не только новых, но и подержанных автомашин. В целом, банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, однако «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты».