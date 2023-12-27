Эн+ завершила строительство тепловой сети в Иркутске, которая соединит Зеленый и Ново-Иркутскую ТЭЦ

Энергохолдинг Эн+ завершил строительство теплосети от микрорайона Топкинский до микрорайона Зеленый общей протяженностью три километра. Новый участок будет подключен к действующей сети в следующем году, он позволит обеспечить теплом и горячей водой микрорайон Зеленый от Ново-Иркутской ТЭЦ. До ввода трубопровода к эксплуатации пройдут гидравлические испытания и гидропневматическая промывка, выполнить их можно будет только после окончания отопительного сезона.

Помимо трубопровода, энергетики возвели здание центрального теплового пункта «Зеленый». Сейчас специалисты устанавливают тепломеханическое оборудование, которое позволит в автоматическом режиме регулировать температуру воды и давление, а также другие параметры, чтобы в дома подавалась горячая вода, соответствующая всем нормам. Тепловой пункт будет оборудован 11 современными насосами, которые смогут перекачивать до 800 кубометров воды в час. Работы планируют завершить к середине 2024 года.

– Новая тепловая сеть даст возможность для подключения более 100 зданий к сетям централизованного теплоснабжения – многоквартирных домов, образовательных и социальных объектов. Работы позволят закрыть неэффективную мазутную котельную, улучшить экологическую ситуацию за счет сокращения выбросов и обеспечить теплоснабжение от Ново-Иркутской ТЭЦ, – Олег Причко, генеральный директор «Байкальской энергетической компании» (входит в Эн+).

Вести тепловую сеть в работу Эн+ планирует с началом отопительного сезона 2024-2025 гг. Переключение потребителей специалисты начнут выполнять ориентировочно в середине сентября 2024 года.

Напомним, сейчас Эн+ также воплощает в жизнь крупнейший инфраструктурный проект в регионе за последние полвека – тепловой луч. Он соединит предместье Рабочее с Ново-Иркутской ТЭЦ, позволит закрыть семь угольных и мазутных котельных, а также обеспечить возможности для возведения более миллиона квадратных метров жилья и не менее 10 социальных объектов.