Требования к продвижению банковских услуг предложил пересмотреть глава оператора Russ Роберт Мирзоян

Мелкий шрифт не информирует клиентов. Об этом в беседе с РБК рассказал глава оператора наружной рекламы Russ Роберт Мирзоян.

В существующем законодательстве, регулирующем рекламу, нет регламента к тексту креативов, продвигающих банковские продукты, объясняет инициативу Мирзоян.

«Речь про вот те самые маленькие буквы, которые теоретически должны информировать потребителя об условиях, – говорит он. – Рекламодатель сам решает, что туда вместить. Мы же считаем, что потребитель читает условный кредитный договор перед подписанием и оттуда получает всю необходимую информацию. Поэтому текст можно сделать стандартным, например: «Внимательно изучайте условия на сайте» – и дать ссылку на ресурс банка».

Ранее эксперты назвали зарплаты иркутских маркетологов-фрилансеров. Доходы фрилансеров могут значительно отличаться от среднерыночных заработков по некоторым причинам. Например, маркетолог-фрилансер может обладать несколькими специализациями и вести одновременно не один проект, что позволяет существенно увеличить доход.

В соответствии с проведенным анализом, максимальный уровень дохода зафиксирован у специалистов в области интернет-маркетинга и составляет 127 000 рублей. Данный показатель превышает среднестатистический доход в регионе на 83% (средний доход по региону – 69 500 рублей). Интернет-маркетологи специализируются на продвижении товаров или услуг в интернете. Они используют различные цифровые каналы, такие как поисковая оптимизация (SEO), контекстная реклама, электронная почта, социальные сети и другие инструменты для привлечения и удержания клиентов онлайн.