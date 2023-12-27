Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга банков с максимальной доходностью по вкладам, который подготовил портал Brobank.ru.

Рейтинг подготовлен на основе анализа информации сайтов 50 крупнейших банков, у которых есть хотя бы один офис в Москве, по состоянию на 19.12.2023 года. При составлении рейтинга эксперты портала учитывали только фиксированные ставки и общедоступные вклады, не рассматривая предложения, предназначенные для отдельных клиентских сегментов (зарплатных, пенсионеров, премиальных). Также из анализа были исключены совместные продукты кредитных организаций и сторонних компаний – анализировались только вклады, которые открываются непосредственно в банке, без дополнительных действий, например, регистрации на стороннем ресурсе для получения надбавки.