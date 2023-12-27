Банк «Открытие» повышает доходность по накопительному счету «Копилка» до 15% годовых

С 1 января 2024 года банк «Открытие» повышает ставки по накопительному счету «Копилка» для новых и действующих клиентов. Максимальная доходность по счету составит 15% годовых.

Ставка по «Копилке» для новых сберегателей увеличится с 14% до 15% годовых*. Максимальную доходность получат клиенты, у которых в течение 90 дней до даты открытия счета сумма накоплений в «Открытии» не превышала 50 тыс. рублей. Повышенная ставка действует в месяце открытия «Копилки» и два последующих месяца.

Для действующих клиентов базовая ставка по накопительному счету вырастет с 10% до 10,5% годовых. Увеличить доходность выше 10,5% годовых они могут за счет надбавки за трансакционную активность:

+0,5 процентных пункта при операциях от 10 тысяч рублей в месяц по любым картам «Открытия»;

+1 процентный пункт при операциях по картам на сумму от 100 тысяч рублей в месяц.

Надбавка за покупки по картам подключается самостоятельно клиентом в интернет-банке или мобильном приложении. Она начинает действовать со следующего месяца после подключения и начисляется на остаток до 3 млн рублей по одному накопительному счету, выбранному клиентом.

Проценты по накопительному счету «Копилка» начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств на счете по состоянию на начало каждого дня, что позволяет сберегателям не терять уже начисленные суммы процентов.

Открыть «Копилку» можно как в офисе, так и в дистанционных каналах банка.

Подробнее с условиями оформления накопительного счета «Копилка» можно ознакомиться на сайте банка.

* если новый клиент открыл накопительный счет «Копилка» до 1 января 2024, то ставка по его счету составит 15% на срок действия надбавки для новых клиентов — до трех месяцев с момента открытия его счета.