Клиенты ВТБ смогут автоматически оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии

Клиенты могут создавать автоплатежи по СТС или по водительскому удостоверению, а также настраивать лимит списания: оплата будет проходить в полном объеме выставленного счета или не выше установленного порога. Автоплатеж пройдет на следующий день после получения счета от ГИБДД без комиссии, а информация о платеже моментально передается в госсистемы для быстрого погашения задолженности.

Легко настроить автоплатеж можно в ВТБ Онлайн как на уже полученном штрафе, так и в разделе «Автоплатежи». Также подключение доступно из «Истории операций» и в разделе «Управление счетами». Когда ГИБДД выставит штраф, банк сообщит о новом счете на оплату, деталях нарушения и предстоящем списании, выполнит автоплатеж и пришлет уведомление о результате.

«ВТБ продолжает развивать платежные решения, чтобы автоматизировать рутинные операции. Уже около миллиона клиентов доверяют нам свои автоплатежи. Сначала пользователям стала доступна автоматическая оплата счетов за мобильную связь, затем - за коммунальные услуги. Теперь автомобилисты могут подключить аналогичный сервис для оплаты штрафов ГИБДД», — отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Сервис доступен всем клиентам банка в мобильном приложении на Android с версии 18.3 и интернет-банке ВТБ Онлайн.