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Для сборщиков металлолома внедрили цифровую платформу «Вториум»

Сервис актуален для предпринимателей-приёмщиков лома, поскольку его основными поставщиками являются физлица. «Вториум» позволяет максимально быстро и выгодно переводить средства на карты продавцов за принятый металлолом. На сегодняшний день уже более 20 предпринимателей в Байкальском регионе активно пользуются «Вториумом» и оценили его преимущества.

Цифровое решение позволяет полностью автоматизировать рабочие места кассиров-приёмщиков, автоматически формирует приёмо-сдаточные акты и показывает аналитику по транзакциям и приёмозаготовительным участкам.

С платежным сервисом «Вториум» можно перевести оплату физлицам за сданные вторичные ресурсы быстро и без изменения бизнес-процессов компании ломозаготовителей.

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Для того, чтобы воспользоваться возможностями платформы «Вториум», необходимо обратиться в подразделения Сбера

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Разработчикам “Вториума” удалось сократить время выплаты до 1 минуты с учётом оформления приёмо-сдаточных актов. При этом скорость обслуживания физических лиц выросла в три раза. Также до 100% сократилось количество запросов от финансового мониторинга у пользователей сервиса,  число ошибок при выплатах свелось к минимуму».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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