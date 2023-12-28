Елку открыли на площади у Дворца культуры «Металлург» в Шелехове

В Шелехове 26 декабря на площади у Дворца культуры «Металлург» торжественно открыли елку, вокруг которой установлены новые светодиодные фигуры.

Компания РУСАЛ сделала для шелеховчан и гостей города новогодний подарок – 15-ти метровую ель привезли в Шелехов из Москвы, а световые фигуры изготовили специально для города металлургов в Санкт-Петербурге.

На торжественном открытии директор Иркутского алюминиевого завода Артём Фоминых, мэр Шелеховского района Максим Модин и глава города Шелехова Алексей Тенигин поздравили шелеховчан с наступающими праздниками. Горожан поприветствовали Снеговик, Дед Мороз и Снегурочка, которые раздали малышам сладости. Вместе пели песни и играли в веселые игры.

– РУСАЛ – социально ответственная компания, которая заботится не только о своих сотрудниках, но и о жителях города Шелехова и Шелеховского района. Только в этом году ИркАЗ инвестировал в развитие территории порядка 170 млн рублей, – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

На новогоднее украшение города РУСАЛ выделил 10 млн рублей. Традицию развивать города, в которой работают предприятия компании, заложил много лет назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

– Город и завод едины. Мы благодарны РУСАЛу за внимание и заботу. Верю, что горожане будут бережно относится к елке и фигурам. Пусть город сохраняет волшебную праздничную красоту как можно дольше, – Алексей Тенигин, глава Шелехова.