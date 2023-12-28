Новые условия выдачи ипотеки могут привести к росту цен на новостройки

Эксперты оценивают возможное удорожание в 5–7%. Об этом рассказали «Известиям» в компании «Этажи».

«По нашим оценкам, чтобы компенсировать размер комиссии банку за выдачу льготной ипотеки с господдержкой, застройщику необходимо будет увеличить стоимость продаваемой квартиры на 5,25%, а в случае с семейной ипотекой – на 6,72%», – рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

За счет комиссий, которые будут платить застройщики за выдачу своим клиентам льготных ипотечных кредитов, банки смогут нивелировать риски и не снижать при этом уровень одобряемости, уточнил он.

Ранее стало известно, что Сбербанк разослал застройщикам уведомления о новых условиях сотрудничества. С 11 января 2024 года госбанк вводит комиссию, которую должен будет заплатить девелопер, чей покупатель возьмет ипотеку по одной из госпрограмм. Так, если дольщик приобретет квартиру по «Госпрограмме-2020» с базовой ставкой 8% годовых, то девелопер должен заплатить банку комиссию в размере 7,5% от суммы кредита.