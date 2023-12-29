«Стойкость нашей экономики вызывает гордость» – Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой»

«2023 год для компании был удачным. Все тендеры, которые планировали, мы выиграли на 100% и оборот компании по сравнению с 2021-м увеличился примерно на 20%», – отметил в интервью SIA.RU основатель группы компаний «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев.

– Удивительно, что несмотря на все санкции, Россия осталась на плаву, и стойкость нашей экономики лично у меня вызывает положительные эмоции. Но есть и отрицательные – и в первую очередь их вызывают инфляция, которая, по моему субъективному мнению, в полтора раза превышает официальные показатели, рост ставки Центробанка, что сказалось на доступности кредитных ресурсов и рентабельности проектов, которые мы сегодня строим.

На региональном уровне я бы отметил стабильный бюджет Иркутской области, что гарантирует дальнейшее развитие социальной политики. В регионе будут возводить соцобъекты, и три из них строит наша компания – это школы в Братске и Марковском МО и детсад в Берёзовом. Кроме этого, мне приятно осознавать, что по программе развития судебной системы РФ мы возводим шесть зданий судов в разных регионах страны. Таких объектов – по количеству и по объёмам денежных средств – нет ни у одного генподрядчика в России, и то, что в нас видят надёжных партнёров, внушает оптимизм.

Свои надежды на 2024 год я связываю со снижением санкционного давления ряда стран на российский бизнес, в связи с чем одна из компаний, которая входит в ГК «Востсибстрой» и занимается производством пиломатериалов и погонажных изделий, сможет поставлять их в Европу и на другие закрытые сегодня рынки. Кроме этого мы будем расширять наши девелоперские и партнёрские проекты.

А под бой курантов я пожелаю себе лично, своей любимой семье и не менее любимой компании «Востсибстрой» счастья, удачи и благополучия. И всем – здоровья и новых возможностей в грядущем году!