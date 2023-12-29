Новости

«2023: cначала девальвация, а потом поднятие ставки» – Антон Кондратьев, «Горизонт»

«2023-й – не простой год для всех строителей: cначала валютное ралли, потом – поднятие ключевой ставки. Несмотря на это год для проекта «Горизонт» прошёл удачно» – рассказал в интервью SIA.RU руководитель проекта посёлка «Горизонт» Антон Кондратьев.

<p>Антон Кондратьев. Фото А. Федорова</p>

Антон Кондратьев. Фото А. Федорова

Читайте также:

С новым «Горизонтом»! Что изменилось в поселке в 2023 году
18 декабря 2023
Из Москвы – в «Горизонт». Как молодая семья переехала в Иркутск и почему решила жить в пригороде
3 октября 2023

Важными событиями считаю ремонт дороги до посёлка Горизонт, который мы сделали совместно с администрацией Молодёжного муниципального образования, озеленение посёлка и благоустройство сквера на набережной. Кроме этого мы досрочно ввели в эксплуатацию и передали жителям строящиеся дома, а также приступили к завершающему этапу строительства посёлка «Горизонт» – береговым домам. Это комплекс «Вилла» и клубный дом «Горизонт».

В 2024 году есть надежда на стабилизацию ситуации и снижение ставки ЦБ.

Новый год – это традиционно семейный праздник, и я хочу пожелать всем проводить больше времени со своей семьей. И пусть Дед Мороз принесёт всем нам по кусочку удачи. Думаю, удача никому не помешает.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Поселок-парк «Горизонт»":
Все материалы сюжета (28)


Реклама на сайте

Итоги 2023
«Стойкость нашей экономики вызывает гордость» – Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой»
«2023 год был непростым для всех застройщиков» – Кристина Яковенко, «Хрустальный»
«2023: cначала девальвация, а потом поднятие ставки» – Антон Кондратьев, «Горизонт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес