«2023: cначала девальвация, а потом поднятие ставки» – Антон Кондратьев, «Горизонт»

«2023-й – не простой год для всех строителей: cначала валютное ралли, потом – поднятие ключевой ставки. Несмотря на это год для проекта «Горизонт» прошёл удачно» – рассказал в интервью SIA.RU руководитель проекта посёлка «Горизонт» Антон Кондратьев.

Антон Кондратьев. Фото А. Федорова

Важными событиями считаю ремонт дороги до посёлка Горизонт, который мы сделали совместно с администрацией Молодёжного муниципального образования, озеленение посёлка и благоустройство сквера на набережной. Кроме этого мы досрочно ввели в эксплуатацию и передали жителям строящиеся дома, а также приступили к завершающему этапу строительства посёлка «Горизонт» – береговым домам. Это комплекс «Вилла» и клубный дом «Горизонт».

В 2024 году есть надежда на стабилизацию ситуации и снижение ставки ЦБ.

Новый год – это традиционно семейный праздник, и я хочу пожелать всем проводить больше времени со своей семьей. И пусть Дед Мороз принесёт всем нам по кусочку удачи. Думаю, удача никому не помешает.