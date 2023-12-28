«Планируем начать два новых жилых проекта в Иркутске», – Татьяна Красноштанова, «Домстрой»

«Последние три года для строительной отрасли были довольно турбулентными: скачки в продажах, рост себестоимости», – заявила в интервью SIA.RU генеральный директор ГК «Домстрой» Татьяна Красноштанова. Она рассказала, как удалось справиться с ситуацией, какие надежды и планы возлагает компания на 2024 год.

Татьяна Красноштанова. Фото А. Федорова

– Как мы и ожидали, 2023 год оказался для нашей компании сложным, но интересным. Это был год, когда мы действительно проверяли, насколько наша компания устойчива, насколько слажен и профессионален наш коллектив, насколько мы можем сгруппироваться в сложных ситуациях. И могу с уверенностью сказать, что несмотря на все сложности, год прошел успешно, а наша команда стала только сильнее.

Конечно, для любого строителя знаковое событие – это ввод объекта в эксплуатацию. Для компании «Домстрой» это жилые комплексы «Мега», «Лето», Первый Ленинский квартал. Также мы на год раньше ввели в эксплуатацию такой долгожданный объект, как школа в микрорайоне «Современник». Сейчас заканчиваем строительство пристроя к 53 школе в Иркутске и школу в селе Тихоновка. Это станет отличным завершением года.

Как и многие, мы надеемся, что 2024 год будет стабильным. Последние три года для строительной отрасли были довольно турбулентными: скачки в продажах, рост себестоимости. Но мы будем завершать строительство новых очередей ЖК «Мега» и Первого Ленинского квартала. В планах два новых проекта – в микрорайоне Юбилейный и в Октябрьском районе Иркутска.

А в завершении этого года хочу пожелать всем здоровья, стабильности, финансового благополучия и свершения всего задуманного!