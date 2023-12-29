«2023 год был непростым для всех застройщиков» – Кристина Яковенко, «Хрустальный»

«2023-й стал для нас, как и для всех застройщиков, сложным годом. Рост цен на стройматериалы продолжался, а спрос на недвижимость падал. Нужно было компенсировать издержки и оставаться в прибыли», – рассказала в интервью SIA.RU директор по развитию девелоперской группы «Хрустальный», создатель онлайн-школы загородного строительства Кристина Яковенко.

– В условиях переменчивых обстоятельств и необходимости на них реагировать выдерживают лишь те, кто способен быстро принимать решения, сохранять взаимосвязь в команде. В течение всего года мы перестраивали множество процессов, меняли логистику, много работали и ни на секунду не поддавались панике.

Для девелоперской группы «Хрустальный» самым знаковым событием 2023 года стало начало строительства долгожданного Датского квартала, девятого по счету в ЖК «Хрустальный парк». В Датский мы, как и всегда, вложили всю душу и 14-летний опыт, сохранили стилистику современной европейской архитектуры, наполнили сибирским теплом и качеством на долгие годы.

В 2024-м мы будем готовиться к круглой дате – 15-летию компании как девелоперской группы полного цикла, в структуре которой работает множество людей и подразделений. За эти годы наша команда создала прекрасные объекты в пригороде родного Иркутска: коттеджные посёлки Хрустальный, EcoVille, Villet, AURA, Резиденция XV и ЖК «Хрустальный парк». И даже начали делиться своим опытом с коллегами и начинающими девелоперами в новом подразделении – онлайн-школе загородного девелопмента.

Впереди нас ждут новые проекты и ещё больше учеников, союзников, единомышленников. В 2024 году мы хотим стать амбассадорами качественного загородного образа жизни, давая инструменты для воплощения этих замыслов, чтобы стало больше комплексных загородных застройщиков, с которыми мы будем делиться опытом.