Сеть магазинов «Янтарь» повысила выработку на 18% благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Крупнейшая региональная сеть продовольственных магазинов «Янтарь», входящая в группу компаний «Янта», подвела итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». Скорость работы увеличилась на 13%, выработка выросла на 18%, а количество простаивавших запасов снизилось на 10%.

«Эксперты Регионального центра компетенций вместе с командой предприятия полгода работали над внедрением технологий бережливого производства в конкретном магазине. Он, можно сказать, в итоге стал модельным образцом для распространения этих наработок на остальные торговые точки. С этой работой команде предприятия придётся справляться уже самостоятельно, но, видя достигнутые результаты, я уверена в их успехе», — говорит министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Для предприятий торговли ключевой параметр эффективности — соотношение прибыли конкретной товарной категории к занимаемому полочному пространству. Его анализ стал основой для изменений в ассортименте магазина: более популярные и прибыльные товарные категории получили больше места на полках. Кроме того, произведена реорганизация рабочего места фасовщика по системе 5С (система рационализации рабочего пространства, один из инструментов бережливого производства), модернизирована зона приёмки товаров, создан электронный дашборд для учёта и анализа производственных процессов.

«Конечно, у каждого магазина в такой большой сети свои особенности, поэтому тиражирование полученных наработок — долгосрочная задача. Но команда предприятия не просто освоила бережливое производство, но и прошла сертификацию на статус внутренних инструкторов по этой методике. Мы уверены, что масштабные улучшения не заставят себя долго ждать, а эффект от них ощутит не только экономика «Янтаря», но и все покупатели», — подчёркивает руководитель Регионального центра компетенций Андрей Савченко.

ООО «Янтарь» — розничная торговая сеть по продажам продуктов питания в Иркутске и Иркутской области, ведёт свою деятельность с 1995 года в формате «магазинов у дома». Предприятие является официальным представителем розничных продаж от производителей группы компаний «Янта». Численность персонала — более семисот человек.

Согласно рейтингу участников проекта за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ, Иркутская область входит в группу лидеров. Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

Напомним, осенью число предприятий-участников нацпроекта в Иркутской области увеличилось до 60. Участие в национальном проекте для них является бесплатным.

Следить за событиями нацпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.