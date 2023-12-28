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Доллар 89. Что дальше?

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26 декабря 2023
Рынок ждет девальвации рубля
24 декабря 2023

Рубль в последние дни декабря перешел к резкому укреплению. В четверг тенденция лишь усилилась. Brent торгуется на уровне $79 за баррель.

– Фундаментальные факторы укрепления рубля: «ястребиная» денежно-кредитная политика Банка России, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и рост цен на нефть, наблюдавшийся последние 3 недели, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиции

Они добавляют, что с точки зрения технического анализа, пара USD/RUB пробила локальный тренд.

– Котировки пробили значимый уровень поддержки и опустились ниже 90 руб. Следующая поддержка пролегает на уровне 89,3 руб., далее — 88,17 руб. (EMA-200) и 86,36 руб. (Фибоначчи), – резюмируют аналитики.

Ранее аналитики ПСБ допускали, что в начале 2024 года на фоне сезонного спада импорта возможен инерционный уход доллара ниже 90 руб.  Но с середины весны ввиду завершения действия норм валютного контроля (в мае) курс доллара вернётся в 90–100 руб. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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