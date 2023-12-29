Когда Центробанк России снизит ставку?

Послаблений от регулятора эксперты ждут не раньше второй половины 2024 года. Об этом «Известиям» рассказал экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

По его мнению, регулятор должен был начать повышение ставки весной 2023 года. Но теперь, по его словам, ЦБ, скорее всего, будет выжидать устойчивого снижения уровня инфляции, перед тем как перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Помимо этого, Церазов отметил временной лаг эффекта повышения ставки в 3-6 кварталов. Высокие тарифы, импортозависимость и бюджетные расходы могут также тормозить снижение индекса потребительских цен (ИПЦ), добавил он.

Напомним, что ранее совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%», – сказано в сообщении.

В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими.