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Ингосстрах Банк повышает доходность накопительного счета до 16%

С 1 января 2024 года Ингосстрах Банк меняет ставки и надбавки по накопительному счету «На завтра». С учетом нововведений этот сберегательный продукт может приносить доход до 16% годовых.

Базовая ставка накопительного счета теперь достигает 5% годовых. Для счетов открытых с 1-го января 2024 года приветственная надбавка составит 3,25% годовых Как и прежде, она применяется в первые два месяца и действует, если счет открывается впервые и последние 90 дней не было вкладов в Ингосстрах Банке.

Надбавка за использование зарплатной карты или премиальной карты Мир Supreme сохранится на уровне 2% годовых, а вот надбавки за покупки по картам подрастут и составят:

  • 5,5% годовых при тратах свыше 30 000 ₽ в месяц;
  • 5,75% при тратах свыше 75 000 ₽ месяц.

Счет можно открыть от любой суммы, без ограничений по сроку. Процентный доход начисляется на ежедневный остаток по счету и выплачивается раз в месяц. Хранить на счете можно любые суммы, но проценты будут начисляться на вложения не более 1 000 000 рублей.

Одномоментно можно иметь только один накопительный счет. Он открывается за пару минут в интернет-банке или мобильном приложении и не доступен для оформления в офисах банка.

В разделе «Вклады и счета» можно ознакомиться с полными условиями по накопительному счету.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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