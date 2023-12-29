Альфа-Банк первым в России предложил инвестировать в проекты, отобранные искусственным интеллектом

Альфа-Банк первым на рынке предложил инвестировать в проекты малого и среднего бизнеса вместе с краудлендинговой платформой «Поток» в мобильном приложении Альфа-Инвестиций.

Умные модели платформы на основе искусственного интеллекта помогают инвесторам сформировать наиболее подходящий пул займов с учетом их стратегии в сочетании с экспертизой аналитиков.

Клиентам банка предлагается высокая доходность — от 22% годовых. Кроме того, финансовые структуры самой платформы «Поток» финансируют не менее 10% каждого проекта, чтобы у инвесторов не оставалось сомнений в качестве отбора заемщиков. Чтобы проинвестировать, нужно открыть карточку продукта в приложении Альфа-Инвестиций, нажать кнопку «Начать инвестировать», выбрать стратегию и пополнить счет.