Солид Банк повысил ставки по депозитам для бизнеса до 15,2 % годовых

С 25.12.2023 АО «Солид Банк» улучшил два основных предложения по размещению депозитов для юридических лиц и ИП: «Солид-Доход» и «Солид-Комфорт».

Депозит с повышенной ставкой «Солид-Доход» - пусть деньги вашего бизнеса работают на вас. Процентная ставка по нему теперь от 13,5% до 15,2% годовых. Процентная ставка плавающая, зависит от суммы и срока размещения депозита.

Разместить депозит возможно на срок от 1 до 385 дней с возможностью пролонгации. Минимальная сумма размещения остается прежней – 100 000 рублей.

Депозит с комфортными условиями для вашего бизнеса – «Солид-Комфорт».

Процентная ставка теперь от 13,3% до 14,6% годовых. Ставка также зависит от суммы и срока размещения. Минимальная сумма размещения – 100 000 рублей. Срок размещения депозита от 32 до 385 дней с возможностью пролонгации.

Депозит «Солид-Комфорт» максимально комфортный вариант для бизнеса, так как предусмотрены возможности пополнения и частичного изъятия средств.

Клиенту доступно пополнение депозита в течение всего срока на следующих условиях:

- минимальная сумма единовременного дополнительного взноса должна быть не менее 1/10 от первоначальной суммы;

- прием дополнительным взносов прекращается за 30 дней до окончания срока договора по депозиту.

Частичное изъятие также доступно в течение всего срока действия договора при условиях:

- сумма единовременного изъятия не более 50 % от суммы депозита на момент изъятия и не чаще, чем 1 раз в 180 календарных дней;

- остаток средств на депозитном счете после изъятие не может быть менее минимальной суммы депозита.

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