Цифра Банк сообщил режим работы в праздничные дни

Режим работы по операциям клиентов Банка (внешние платежи)

29 декабря 2023:

Расчеты в российских рублях - в обычном режиме

Расчеты в иностранной валюте - в обычном режиме

с 30 декабря 2023 по 08 января 2024 - выходные дни

с 09 января 2024 - в обычном режиме

Внутрибанковские расчеты в российских рублях и иностранной валюте осуществляются по режиму работы офисов

Конверсионные операции по биржевому курсу

29 декабря 2023 - с 9:00 до 19:00

30 - 31 декабря 2023, 01, 02, 06, 07 января 2024 - выходные дни

03, 04, 05, 08 января 2024 - с 09:00 до 19:00

с 09 января 2024 - в обычном режиме

Обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО)

29 декабря 2023 - с 7:00 до 21:00

30 декабря 2023 - с 9:00 до 21:00

31 декабря 2023 - с 9:00 до 16:00

01 января 2024 - выходной день

со 02 по 08 января 2024 - с 9:00 до 21:00

с 09 января 2024 - в обычном режиме

Режим работы офисов Банка

29 декабря 2023:

ДО «АФФИМОЛЛ»; ДО «АФФИМОЛЛ СИТИ» г. Москва - офис работает с 10:00 до 20:00 в обычном режиме, с 20:00 до 22:00 офис работает в консультационном режиме (касса офиса не работает)

Прочие офисы Банка работают на 1 час короче

30 декабря 2023:

ДО «АФФИМОЛЛ»; ДО «АФФИМОЛЛ СИТИ» г. Москва - офис работает с 10:00 до 22:00 в консультационном режиме (касса офиса не работает)

УТО «СТАВРОПОЛЬ»; УТО «СОЧИ» - офисы работают в обычном режиме

Прочие офисы Банка - выходной день

31 декабря 2023:

ДО «АФФИМОЛЛ»; ДО «АФФИМОЛЛ СИТИ» г. Москва - офис работает с 10:00 до 20:00 в консультационном режиме (касса офиса не работает)

УТО «СТАВРОПОЛЬ»; УТО «СОЧИ» - офисы работают до 18:00

Прочие офисы Банка - выходной день

01 января 2024:

УТО «СТАВРОПОЛЬ»; УТО «СОЧИ» - офисы работают с 13:00

Прочие офисы банка - выходной день

со 02 по 08 января 2024:

в обычном режиме работают дополнительные офисы:

ДО «КАРЕТНЫЙ РЯД»; ДО «АФФИМОЛЛ»; ДО «АФФИМОЛЛ СИТИ» - г. Москва

УТО «СОЧИ»; УТО «Ставрополь»

с 09 января 2024 - офисы Банка работают в обычном режиме