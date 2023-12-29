Цифра Банк сообщил режим работы в праздничные дни

Режим работы по операциям клиентов Банка (внешние платежи)
29 декабря 2023:
Расчеты в российских рублях - в обычном режиме
Расчеты в иностранной валюте - в обычном режиме
с 30 декабря 2023 по 08 января 2024 - выходные дни
с 09 января 2024 - в обычном режиме
Внутрибанковские расчеты в российских рублях и иностранной валюте осуществляются по режиму работы офисов
Конверсионные операции по биржевому курсу
29 декабря 2023 - с 9:00 до 19:00
30 - 31 декабря 2023, 01, 02, 06, 07 января 2024 - выходные дни
03, 04, 05, 08 января 2024 - с 09:00 до 19:00
с 09 января 2024 - в обычном режиме
Обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
29 декабря 2023 - с 7:00 до 21:00
30 декабря 2023 - с 9:00 до 21:00
31 декабря 2023 - с 9:00 до 16:00
01 января 2024 - выходной день
со 02 по 08 января 2024 - с 9:00 до 21:00
с 09 января 2024 - в обычном режиме
Режим работы офисов Банка
29 декабря 2023:
ДО «АФФИМОЛЛ»; ДО «АФФИМОЛЛ СИТИ» г. Москва - офис работает с 10:00 до 20:00 в обычном режиме, с 20:00 до 22:00 офис работает в консультационном режиме (касса офиса не работает)
Прочие офисы Банка работают на 1 час короче
30 декабря 2023:
ДО «АФФИМОЛЛ»; ДО «АФФИМОЛЛ СИТИ» г. Москва - офис работает с 10:00 до 22:00 в консультационном режиме (касса офиса не работает)
УТО «СТАВРОПОЛЬ»; УТО «СОЧИ» - офисы работают в обычном режиме
Прочие офисы Банка - выходной день
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31 декабря 2023:
ДО «АФФИМОЛЛ»; ДО «АФФИМОЛЛ СИТИ» г. Москва - офис работает с 10:00 до 20:00 в консультационном режиме (касса офиса не работает)
УТО «СТАВРОПОЛЬ»; УТО «СОЧИ» - офисы работают до 18:00
Прочие офисы Банка - выходной день
01 января 2024:
УТО «СТАВРОПОЛЬ»; УТО «СОЧИ» - офисы работают с 13:00
Прочие офисы банка - выходной день
со 02 по 08 января 2024:
в обычном режиме работают дополнительные офисы:
ДО «КАРЕТНЫЙ РЯД»; ДО «АФФИМОЛЛ»; ДО «АФФИМОЛЛ СИТИ» - г. Москва
УТО «СОЧИ»; УТО «Ставрополь»
с 09 января 2024 - офисы Банка работают в обычном режиме