Подведены итоги энергорейдов в Иркутске: «серый» майнинг и незаконные подключения

В течение четырех дней специализированные бригады энергетиков работали в Иркутске и пригороде. Особое внимание специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) уделили случаям, когда электроэнергия используется недобросовестно в частном секторе: в обход счетчика, для «серого майнинга» или вовсе без договора.

Всего один такой потребитель негативно влияет на электроснабжение целой улицы: падает напряжение и происходят отключения из-за перегруза. Чтобы полностью исключить такие ситуации, в рейды вышли сразу 11 бригад из разных районов региона. Старту работ предшествовала большая подготовка: анализ потребления, составление списка «подозрительных адресов» и перечня трансформаторных подстанций, которые необходимо проверить в первую очередь.

В результате рейдов было выявлено несколько случаев «серого» майнинга, теперь криптовалютчики должны будут оплатить использованную электроэнергию из расчета 5 рублей за киловатт вместо 0,99 или 1,42 для населения. Вместе с представителями муниципальных властей один из случаев зафиксировали в Маркова. На улице Земляничная местный житель установил машинки в гараже и часть электроэнергии использовал, минуя прибор учета электроэнергии. Есть основание полагать, что в электросчетчик было произведено вмешательство, его отправили на экспертизу. Как отметили специалисты, этот случай не единичный. Также в ходе энергорейдов составлены акты о бездоговорном использовании электроэнергии – средняя сумма, которую должен вернуть один нарушитель, составляет около 200 тысяч рублей. Кроме того, будут выписаны административные штрафы, также законодательство предусматривает и уголовную ответственность.

– Имеющиеся в нашем распоряжении технологии позволяют с высокой точностью определять адрес, по которому осуществляется «серый» майнинг. Такие совместные, масштабные рейды мы планируем проводить регулярно на всей территории работы Иркутской электросетевой компании. Считаем, что добросовестные потребители не должны страдать от действий тех, кто решил пойти обманным путем. Но только наших усилий недостаточно: обращаюсь к жителям Иркутской области: не позволяйте нерадивому соседу портить жизнь вам и вашей семье. Если вам стали известны факты энерговоровства или подключения в частном секторе майнингового оборудования – сообщите о них, – Артем Савченко, заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии и технологическим присоединениям ИЭСК.

О случаях недобросовестного использования электроэнергии можно сообщать по телефону 8 (3952) 792-480 или в аккаунты «Свет38»: