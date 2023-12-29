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ИНК и Благотворительный фонд Марины Седых окажут помощь пострадавшим от пожара жителям в Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания и Благотворительный фонд Марины Седых окажут материальную помощь пострадавшим жителям двух сгоревших многоквартирных домов в Усть-Куте. В результате пожара без жилья осталась 21 семья.

Способы оказания помощи отрабатываются совместно с администрацией Усть-Кутского района. Так, ИНК оплатит приобретение компьютеров для двенадцати детей и подростков, чьи семьи пострадали при пожаре. Компанией также прорабатываются варианты материальной помощи пострадавшим.

Кроме того, Благотворительный Фонд Марины Седых адресно окажет благотворительную помощь пострадавшим семьям, в которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья.

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- У всех на слуху пожар, который произошел в Усть-Куте и оставил без крова 21 семью. Иркутская нефтяная компания не осталась в стороне и старается помочь людям. Кроме этого, в компании был открыт сбор средств для пострадавших, сотрудники приняли активное участие. Наша поддержка будет продолжаться, - отметила директор Усть-Кутского ГПЗ, депутат законодательного собрания Иркутской области Татьяна Молостова.

Пожары произошли в Усть-Куте ночью 20 декабря. Возгорания полностью уничтожили два многоквартирных деревянных дома на улицах Седова и Щорса. Эвакуированные с мест происшествий люди были размещены у друзей и родственников. Власти рассматривают варианты временного размещения людей, оставшихся без жилья. По предварительным данным, причиной пожаров стало короткое замыкание.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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