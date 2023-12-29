Предприятие из Слюдянки расширит производство благодаря займу Фонда развития промышленности

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил заявку производственно-коммерческого предприятия «Горная компания» на получение льготного займа для закупки нового оборудования. Оно занимается выпуском микрокальцита — порошка из измельчённого мрамора. С новым оборудованием предприятие сможет поставлять на рынок микрокальцит самых мелких фракций.

«До текущего момента предприятие выпускало так называемый крупный продукт, фракцию 60-200 микрометров в диаметре. Она используется для производства сухих строительных смесей. А вот мелкие фракции, диаметром 2-5 микрометров, используются для производства лакокраски и пластиков. Это направление до сих пор остаётся импортозависимым. Выход «Горной компании» в этот сегмент поможет исправить ситуацию, и отечественные производители лакокрасочных материалов и пластиков получат в лице слюдянского предприятия надёжного поставщика высококачественного сырья», — подчёркивает глава Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области, первый заместитель председателя регионального Правительства Руслан Ситников.

ФРП готов предоставить предприятию льготный заем по региональной программе «Проекты развития» в размере 15,3 миллиона рублей на приобретение мельницы, а также комплектующих и оснастки к ней для выпуска микрокальцита мелкой фракции. Срок займа – 5 лет, ставка составит 1% на первые три года и 3 % на оставшиеся два года. На каждый рубль заемных средств за период займа компания заплатит по 1,7 рубля налогов в бюджеты всех уровней.

«Расширение географии — это приоритет; нам необходимо показывать, что государственная поддержка доступна промышленным предприятиям не только в крупных населённых пунктах. И немаловажно, что мы продолжаем развивать свою региональную программу с льготной процентной ставкой, которая в текущих условиях, вне всякого сомнения, является самым доступным источником финансирования для производственных предприятий Иркутской области», — говорит директор регионального Фонда развития промышленности Яна Шевченко.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Фонда принял решение о сохранении льготной ставки займов по региональным программам на уровне 1-3% годовых — как минимум, до конца 1 квартала 2024 года.

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